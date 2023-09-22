مباشر الدوري السعودي - النصر (4) - (2) أهلي جدة..جوووووووول رونالدو

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 20:50

كتب : FilGoal

رونالدو يحتفل بهدف النصر

يستضيف النصر منافسه أهلي جدة على ملعب الأول بارك ضمن كلاسيكو الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني تشكيل النصر الأساسي أمام أهلي جدة.

فيما يقود الثنائي رياض محرز وروبرتو فيرمينو هجوم أهلي جدة أمام النصر.

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لمتابعة مباراة النصر وأهلي جدة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق49 رياض محرز يسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي من ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 فرانك كيسي يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول للنادي الأهلي

ق17 تاليسكا يسجل الهدف الثاني لنادي النصر بضربة رأسية متقنة

ق8 عرضية خطيرة من اندرسون تاليسكا يتابعها رونالدو لكن القائم يحرمه من تسجيل الهدف الثاني

ق5 كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول من تسديدة قوية بعد تمريرة ساديو ماني

انطلاق المباراة

النصر السعودي أهلي جدة الدوري السعودي
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