انتهت في الدوري السعودي - الخليج (1) - (0) الأخدود.. 3 نقاط ثمينة

يلعب الخليج أمام الأخدود ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي.

ويقود المهاجم الدولي المصري محمد شريف هجوم الخليج خلال مواجهة الأخدود.

ويقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة الخليج والأخدود بالدوري السعودي.

لمتابعة مباراة الخليج والأخدود دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق69 محمد شريف يراوغ حارس مرمى الأخدود ويسدد في المرمى لكن مدافع الأخدود يبعدها من على خط المرمى

ق64 نزول اللاعب المصري أحمد مصطفى لتنشيط هجوم الأخدود

ق60 خالد ناري يسجل الهدف الأول لنادي الخليج من ركلة جزاء وضعها على يمين الحارس باولو

ق59 ركلة جزاء جديدة لنادي الخليج بعد عرقلة فابيو مارتينيز

ق46 تاوامبا يهدر فرصة تسيجل هدف التقدم لنادي الأخدود بعد تسديدة قوية تصدى لها حارس الخليج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+1 فابيو مارتينيز يهدر ركلة جزاء تصدى لها باولو حارس الأخدود

ق44 ركلة جزاء لنادي الخليج بعد عرقلة مارتينيز من حمد آل منصور لاعب الأخدود

ق33 تسديدة قوية من محمد شريف يبعده باولو حارس مرمى الأخدود بصعوبة

ق20 محاولات مستمرة من لاعبي الخليج بحثا عن تسجيل الهدف الأول

الدقيقة 5: محاولة أولى لنادي الخليج عن طريق البرتغالي فابيو مارتينيز تتحول إلى ركنية

انطلاق المباراة