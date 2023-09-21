انتهت الدوري السعودي – الاتحاد (2) - (1) الفتح.. انتصار العميد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي اتحاد جدة والفتح التي تقام في سابع جولات الدوري السعودي في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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نهاية المباراة بفوز الاتحاد بهدفين لهدف.

ق75: هدوء في مجريات المباراة.

ق56: هدف محقق ضائع للاتحاد بعد خطأ فادح من مدافعي الفتح استغلها رومارينهو ونجح في استخلاص الكرة والانطلاق منفردا بالمرمى ثم سدد كرة ساقطة في محاولة لاستغلال تقدم الحارس عن مرماه إلا أن كرته مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45+1: جوووووووووول ثان للاتحاد عن طريق كانتي بتسديدة رائعة.

ق38: جوووووووووول التعادل للاتحاد عن طريق رومارينيو.

ق30: جوووووووووول أوووووول للفتح برأسية من مروان سعدان.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق8: جروهي يتصدى لرأسية قوية من مروان سعدان.

انطلاق المباراة.