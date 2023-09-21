تشكيل الدوري السعودي – رومارينيو يقود الهجوم أمام الفتح

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

رومارينيو يسجل هدف اتحاد جدة الأول أمام الهلال

أعلن نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة تشكيل فريقه لملاقاة الفح اليوم الخميس في سابع جولات الدوري السعودي.

وستقام المباراة في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في الدفاع: لويز فيليبي- أحمد شراحيلي- حسن كادش- مد الله العليان

في الوسط: مهند الشنقيطي- نجولو كانتي- فابينو- مروان الصحفي

في الهجوم: رومارينيو- هارون كمارا

اتحاد جدة رومارينيو الفتح الدوري السعودي
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