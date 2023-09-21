مباشر الدوري الأوروبي – لاسك (1) - (0) ليفربول.. جوووووول بووووووم
الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 19:32
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي لاسك وليفربول التي تقام في النمسا في أولى جولات الدوري الأوروبي.
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ق14: جووووووووول هدف أول لصالح لاسك بتسديدة صاروخية عن طريق فلوريان فليكر.
انطلاق المباراة.
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