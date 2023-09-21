مباشر الدوري الأوروبي – لاسك (1) - (0) ليفربول.. الشوط الثاني

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 19:32

كتب : FilGoal

فلوريان فليكر - لاسك وليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي لاسك وليفربول التي تقام في النمسا في أولى جولات الدوري الأوروبي.

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم لاسك بهدف دون رد.

ق14: جووووووووول هدف أول لصالح لاسك بتسديدة صاروخية عن طريق فلوريان فليكر.

انطلاق المباراة.

ليفربول صلاح لاسك الدوري الأوروبي
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