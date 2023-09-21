مباشر الدوري المصري - بيراميدز (2)-(2) الزمالك.. رمضان يسترد التعادل

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 18:57

كتب : FilGoal

هدف نبيل عماد أمام بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري.

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ق 77 جووول التعادل من رمضان صبحي بلمسة واحدة في الشباك

ق 66 نزول شيكابالا بدلا من سيد عبد الله

ق 63 باتشيكو يتحرك بـ 4 تبديلات أيضا بخروج عبد الله السعيد وفيستون ماييلي وكريم حافظ ومصطفى فتحي ونزول رمضان صبحي وفخري لاكاي ومحمد حمدي وبلاتي توريه

ق 62 جووول العودة تكتمل برأسية إبراهيما نداي.. عرضية من ركنية مصطفى شلبي ورأسية السنغالي في الشباك

ق 57 جووول نبيل عماد يطلق تسديدة في مرمى بيراميدز فريقه السابق.. الكرة ترتد من الدفاع ليتابعها على حدود المنطقة بباطن القدم على يمين الشناوي

4 تبديلات من أوسوريو مع بداية الشوط الثاني.. إبراهيما نداي ومصطفى شلبي ويوسف أوباما ونبيل عماد بدلا من عمرو السيسي ومحمد أشرف روقا وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمد عبد الشافي

استراحة

ق 45+2 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز من ركلة ركنية من الطرف الأيسر على رأس أحمد سامي ليسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

ق 41 تمريرة من إبراهيم عادل إلى مايلي الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لتمر بجوار القائم الأيمن.

ق 38 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز من ركلة حرة من الطرف الأيسر على رأس وليد الكارتي ليسدد علي جبر كرة قوية بعيدة عن المرمى.

ق 36 تصويبة قوية من حمزة المثلوثي من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك لكن تصدى لها حارس المرمى بثبات.

ق 29 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق وليد الكارتي على رأس أحمد فتحي الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

ق 24 جووول عبد الله السعيد يسجل من ركلة حرة مباشرة على يمين صبحي

ق 20 تمريرة رائعة من مصطفى فتحي إلى وليد الكارتي يمين منطقة الجزاء بعد تحرك رائع ليسدد كرة مرت أعلى العارضة.

ق 18 مرور رائع من إبراهيم عادل لاعب بيراميدز على محمد أشرف روقا ومن ثم سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

ق 15 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة ركنية من الطرف الأيمن على رأس ناصر منسي الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

ق 9 تمريرة من إبراهيم عادل إلى عبد الله السعيد يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكنها بعيدة عن المرمى.

ق 6 خطيرة أمام فيستون ماييلي ولكن التسديدة طائشة فوق العارضة

ق 4 تسديدة من مصطفى فتحي ولكن في الشباك من الخارج

ق 2 تسديدة أولى من ناصر منسي ولكن ضعيفة بين يدي أحمد الشناوي

بداية المباراة

بيراميدز الزمالك الدوري المصري
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