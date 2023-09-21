ميسي: هذا موقفي من المشاركة في كأس العالم 2026.. وباريس لم يحتفل بتتويجي بالمونديال

أوضح ميسي موقفه من المشاركة في كأس العالم المقبل 2026، إذ كان من المتوقع أن تكون البطولة الماضية هي الأخيرة له.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي

وقال ميسي في حوار مطول مع ميجي جرانادوس صانع المحتوى: "أولا أريد الوصول لبطولة كوبا أمريكا المقبلة في حالة جيدة ومن ثم أرى مستواي".

وواصل "لا أفكر في كأس العالم المقبل، الأعوام تمر ويجب أن أرى ما هو شعوري، سأقيم ذلك يوما بعد يوم".

وعن علاقته بكيليان مبابي وزملائه الفرنسيين بعد الفوز على حساب فرنسا بكأس العالم قال: "أحببتهم جميعا، كان يجب أن يفوز واحد فقط في نهائي كأس العالم، وفرنسا لم تحقق البطولة مرة أخرى".

واستدرك "لكن أنا كنت البطل الوحيد الذي لم يحتفل ناديه بعد الفوز بكأس العالم".

وعن انتقاله إلى سان جيرمان قال: "الحقيقة أن الأمر ليس كما توقعت، لكن كل شيء يحدث لسبب ما، وبالرغم من أنني لم ألعب بشكل جيد هناك، إلا أنني أصبحت بطل العالم".

وانتشرت تقارير فرنسية بعد تتويج الأرجنتين على فرنسا في نهائي كأس العالم أن ميسي أراد من النادي الباريسي بأن يحتفل به وسط ملعب حديقة الأمراء، إلا أن إدارة النادي رفضت طلبه إذ سيكون الأمر مستفزا للجماهير الفرنسية.

وبسؤاله عن كيف يرى حياته بعد الاعتزال أجاب "أحب كرة القدم كثيرا فهي وظيفتي، اعتبر نفسي محظوظا أنني أعمل في المهنة التي أحبها، أريد أن أكون مديرا رياضيا بعد الاعتزال".

وكشف ميسي عن رغبته في إنجاب طفل آخر ليرزق بفتاة بعدما حظي بثلاثة فتيان.

وقال: "أحب أن يكون لدي طفلة، دعني أرى هل سيتحقق ذلك أم لا، اعتقد أنني أب جيد وأحاول أن أغرس في أطفالي القيم التي علموني إياها والدي وقيم نادي برشلونة، فما أنا عليه الآن هو بسبب ما تعلمته في نادي برشلونة".

وعن الفوز بالكرة الذهبية قال: "هي تكريم جميل ولكنني كنت محظوظا بالفوز بكل شيء فالجوائز التي تهمني هي الدوريات ودوري أبطال أوروبا وكوبا أمريكا وكأس العالم".