ميسي: هذا موقفي من المشاركة في كأس العالم 2026.. وباريس لم يحتفل بتتويجي بالمونديال

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 18:57

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

ليونيل ميسي - الأرجنتين

أوضح ميسي موقفه من المشاركة في كأس العالم المقبل 2026، إذ كان من المتوقع أن تكون البطولة الماضية هي الأخيرة له.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

وقال ميسي في حوار مطول مع ميجي جرانادوس صانع المحتوى: "أولا أريد الوصول لبطولة كوبا أمريكا المقبلة في حالة جيدة ومن ثم أرى مستواي".

وواصل "لا أفكر في كأس العالم المقبل، الأعوام تمر ويجب أن أرى ما هو شعوري، سأقيم ذلك يوما بعد يوم".

أخبار متعلقة:
فوز أول بالمسمى الجديد.. مودرن فيوتشر يحصد 3 نقاط أمام فاركو منافس قوي محتمل ينتظر الفراعنة.. منتخب مصر في التصنيف الأول بـ أمم إفريقيا 2023 برونو فيرنانديز: أونانا لا يتحمل الخسارة من بايرن وحده

وعن علاقته بكيليان مبابي وزملائه الفرنسيين بعد الفوز على حساب فرنسا بكأس العالم قال: "أحببتهم جميعا، كان يجب أن يفوز واحد فقط في نهائي كأس العالم، وفرنسا لم تحقق البطولة مرة أخرى".

واستدرك "لكن أنا كنت البطل الوحيد الذي لم يحتفل ناديه بعد الفوز بكأس العالم".

وعن انتقاله إلى سان جيرمان قال: "الحقيقة أن الأمر ليس كما توقعت، لكن كل شيء يحدث لسبب ما، وبالرغم من أنني لم ألعب بشكل جيد هناك، إلا أنني أصبحت بطل العالم".

وانتشرت تقارير فرنسية بعد تتويج الأرجنتين على فرنسا في نهائي كأس العالم أن ميسي أراد من النادي الباريسي بأن يحتفل به وسط ملعب حديقة الأمراء، إلا أن إدارة النادي رفضت طلبه إذ سيكون الأمر مستفزا للجماهير الفرنسية.

وبسؤاله عن كيف يرى حياته بعد الاعتزال أجاب "أحب كرة القدم كثيرا فهي وظيفتي، اعتبر نفسي محظوظا أنني أعمل في المهنة التي أحبها، أريد أن أكون مديرا رياضيا بعد الاعتزال".

وكشف ميسي عن رغبته في إنجاب طفل آخر ليرزق بفتاة بعدما حظي بثلاثة فتيان.

وقال: "أحب أن يكون لدي طفلة، دعني أرى هل سيتحقق ذلك أم لا، اعتقد أنني أب جيد وأحاول أن أغرس في أطفالي القيم التي علموني إياها والدي وقيم نادي برشلونة، فما أنا عليه الآن هو بسبب ما تعلمته في نادي برشلونة".

وعن الفوز بالكرة الذهبية قال: "هي تكريم جميل ولكنني كنت محظوظا بالفوز بكل شيء فالجوائز التي تهمني هي الدوريات ودوري أبطال أوروبا وكوبا أمريكا وكأس العالم".

ميسي الأرجنتين برشلونة سان جيرمان
نرشح لكم
فيفا يكشف 3 قرارات.. الولايات المتحدة تستضيف كأس العالم للأندية للسيدات في نسخته الأولى بالميراس يتأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس بفضل ركلات الترجيح كوتينيو يسجل أول أهدافه ويقود سانتوس للفوز أمام فلومينينسي في الدوري البرازيلي ميسي يسجل ثنائية في 4 دقائق ويقود إنتر ميامي لمواصلة الانتصارات في الدوري الأمريكي بدلا من الكروت الورقية.. ظهور أول لـ "البطاقة الافتراضية" في كأس أوروجواي أنشيلوتي يكشف موعد إعلان قائمة البرازيل لتوقف نوفمبر الأرجنتين يواجه أوروجواي وكوستاريكا وديا في نوفمبر سيدورف: تدريب كورينثيانز؟ هذه الفرص لا تأتي كل يوم
أخر الأخبار
سباليتي: لم أفهم سبب إلغاء الهدف الثالث لنا ضد رين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب هارتس: سعيد لأن صلاح لم يسجل هدفين أو ثلاثة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: إيدي هاو بديل كاريك المحتمل في مانشستر يونايتد 5 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - "لقد تكرر الأمر".. بورنموث يضرب ميلان "أموريم" بثلاثية و5 فرق بالعلامة الكاملة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ناشئ الأهلي لـ في الجول: أمريكا طلبت أوراقي لاستدعائي.. وهذا موقفي من اللعب لـ مصر 6 ساعة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - بمشاركة هيثم حسن.. سيلتك يسقط أمام سيلتا فيجو بثنائية 6 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري التركي - موعد المباراة المقبلة لـ صلاح مع طرابزون.. والقناة الناقلة 6 ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: جولر يمدد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2032 6 ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يوقع عقوبة مغلظة على ناصر منسي 2 انتهت الكونفدرالية - كيتارا (1)-(2) الأهلي.. فوز الأحمر 3 فيفا يعلن العقوبات على حسام وإبراهيم حسن وزيكو بسبب أحداث مباراة الأرجنتين 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (3)-(3) القناة.. نهاية المباراة