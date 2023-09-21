مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1) (0) سيراميكا.. بسام يتألق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري.

المباراة تبدأ في السابعة مساءً على استاد الإسكندرية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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ق 50: بسام يتألق ويبعد رأسية أحمد عيد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: جوووول أوووول.. مابولولو يسجل الهدف الأول له في الدوري بطريقة رائعة بضربة مزدوجة

بداية اللقاء