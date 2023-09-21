مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0) (0) سيراميكا.. بداية اللقاء
الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 18:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري.
المباراة تبدأ في السابعة مساءً على استاد الإسكندرية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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