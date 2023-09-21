مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0) (0) سيراميكا.. بداية اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري.

المباراة تبدأ في السابعة مساءً على استاد الإسكندرية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء