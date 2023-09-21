مباشر الدوري المصري - فاركو (0) - (1) مودرن فيوتشر.. الشوط الثاني

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 15:47

كتب : FilGoal

فيوتشر - فاركو

يلعب فاركو أمام مودرن فيوتشر ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو أمام مودرن فيوتشر.

لمتابعة مباراة فاركو ومودرن فيوتشر دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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انطلاق المباراة

الدوري المصري
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