مباشر الدوري المصري - فاركو (0) - (0) مودرن فيوتشر.. حذر متبادل

مصدر من الزمالك لـ في الجول: المصري عرض 4 ملايين لحل أزمة عيد ومنصور.. وهذه مطالبنا

مصدر من الزمالك لـ في الجول: توصلنا لحل مع الرباعي الأجنبي بشأن المستحقات المتأخرة