مباشر الدوري المصري - فاركو (0) - (0) مودرن فيوتشر.. حذر متبادل
الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 15:47
كتب : FilGoal
يلعب فاركو أمام مودرن فيوتشر ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو أمام مودرن فيوتشر.
لمتابعة مباراة فاركو ومودرن فيوتشر دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
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انطلاق المباراة
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