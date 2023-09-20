مباشر دوري الأبطال - أرسنال (3) (0) أيندهوفن.. انطلاق الشوط الثاني
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:49
كتب : FilGoal
يستضيف أرسنال فريق أيندهوفن ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
وتضم المجموعة بجانب الفريقين كل من لينس وإشبيلية.
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الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38 جوووووووول جيسوس يضيف الثالث
ق20 جوووول تروسارد يسجل الثاني لأرسنال
ق8 جووووول ساكا
انطلاق المباراة
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