مباشر دوري الأبطال - أرسنال (3) (0) أيندهوفن.. انطلاق الشوط الثاني

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:49

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد - إيفرتون ضد أرسنال

يستضيف أرسنال فريق أيندهوفن ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتضم المجموعة بجانب الفريقين كل من لينس وإشبيلية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 جوووووووول جيسوس يضيف الثالث

ق20 جوووول تروسارد يسجل الثاني لأرسنال

ق8 جووووول ساكا

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا أرسنال أيندهوفن
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