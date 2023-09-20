مباشر دوري الأبطال – بايرن ميونيخ (0) - (0) مانشستر يونايتد.. انطلاق المباراة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:24

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب أليانز آرينا في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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انطلاق المباراة.

بايرن ميونيخ مانشستر يونايتد أبطال أوروبا
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