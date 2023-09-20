مباشر دوري الأبطال – بايرن ميونيخ (0) - (0) مانشستر يونايتد.. انطلاق المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب أليانز آرينا في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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انطلاق المباراة.