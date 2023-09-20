مباشر أبطال أوروبا – ريال مدريد (0) - (0) يونيون برلين.. غياب الخطورة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد ويونيون برلين التي تقام ملعب سانتياجو برنابيو في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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ق21: تسلل على خوسيلو لاعب ريال مدريد نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي يونيون برلين.

ق13: محاولات من ريال مدريد لفك التكتل الدفاعي ليونيون برلين.

انطلاق المباراة.