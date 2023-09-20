مباشر أبطال أوروبا – ريال مدريد (0) - (0) يونيون برلين.. انطلاق المباراة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 18:52

كتب : FilGoal

خوسيلو - ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد ويونيون برلين التي تقام ملعب سانتياجو برنابيو في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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انطلاق المباراة.

ريال مدريد يونيون برلين أبطال أوروبا
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