مباشر الدوري المصري - المقاولون (0) (1) البلدية.. سموحة (1) (0) الجونة.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المقاولون العرب وبلدية المحلة، وسموحة ضد الجونة في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وتقام المباراتان على ملعبي المقاولون العرب والإسكندرية على الترتيب.

المقاولون العرب × بلدية المحلة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: رأسية محمد سالم تمر بجوار القائم الأيمن للبلدية

جووووووووووووووول بعد غياب أكثر من 15 عاما عن الدوري ⚽🏆عبد الرحمن سمانة يحرز أول اهداف بلدية المحلة في مرمي المقاولون العرب pic.twitter.com/yGKaY1kKhX — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 20, 2023

ق 16: عبد الرحمن جمال يسجل الهدف الأول من علامة جزاء

ق 15: ركلة جزاء لبلدية المحلة

ق 10: عبد الناصر محمد كاد أن يسجل هدفا بتسديدة قوية أبعدها أبو السعود لركنية

بداية اللقاء

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سموحة ضد الجونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 17: ركلة حرة مباشرة سددها حسين فيصل ترتطم بالعارضة

صديق الأمس منافس اليوم 🔥⚽ فادي فريد يفتتح التسجيل لنادي سموحة في مرمى الجونة #ONTime_Sports pic.twitter.com/d96msSyEUk — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 20, 2023

ق 4: جوووول أوووول.. فادي فريد يحول عرضية مصطفى البدري الأرضية في الشباك.

بداية اللقاء