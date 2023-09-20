مباشر الدوري المصري - الداخلية (1)-(0) إنبي.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الداخلية ضد إنبي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36. جووووول أول للداخلية عن طريق عبد العزيز السيد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق5. أحمد جمال يهدر فرصة الهدف الأول لإنبي بعد عرضية رائعة من مروان داوود.

بداية المباراة بعد قليل