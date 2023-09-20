سولشاير: قرار التعاقد مع كريستيانو رونالدو لم يكن صحيحا..وأردت التعاقد مع بيلينجهام وهالاند

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 12:32

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو وأولي جونار سولشاير

يرى أولي جونر سولشاير مدرب مانشستر يونايتد السابق أن قراره بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو لم يكن صحيحا.

وتولى سولشاير تدريب مانشستر يونايتد منذ مارس 2019 وحتى نوفمبر 2021.

وقال سولشاير في حوار مع شبكة ذا أثليتك: "خلال تجربتي مع مانشستر يونايتد كان هناك شيء ناقص وهو التتويج بلقب، وفقط ركلة ترجيح فصلتنا عن الأمر وكان وقتي سيتم تقييمه بشكل مختلف".

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ووصل مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي ولكنه خسر اللقب بركلات الترجيح ضد فياريال.

واستمر "التتويج بالبطولات شيء جيد ولكن كان من المهم أيضا أن تضع الأثاث لتقديم أداء جيد وخططنا لفعل ذلك كثيرا، صحيح ليس بشكل جيد كفاية ولكننا جعلنا الجماهير تبتسم من جديد وكنا نتصدر الدوري في شهر سبتمبر من عام 2021.

وأضاف "التعاقد مع كريستيانو رونالدو كان قرارا من الصعب رفضه وشعرت أننا يجب أن نتخذه ولكن في النهاية اتضح أنه كان قرار خاطئ، في البداية شعرت أن الأمر صحيح والجماهير كانت سعيدة بعد تسجيله هدفين ضد نيوكاسل وشعروا أنه لا يزال أحد أفضل الهدافين في العالم".

وأردف "في الماضي تمكنا من التعاقد مع وأين روني ورونالدو وكانا من أفضل الشباب في العالم ولكن الآن مانشستر يوناتيتد لا يستطيع شراء إيفان فيرجسون ولم نتمكن من التعاقد مع الكثير من اللاعبين الذين طلبتهم".

وأكمل "لقد طلبت التعاقد مع إيرلينج هالاند قبل أن يلعب حتى مع سالزبورج وديكلان رايس الذي لم يكن سيكلفنا ما كلفه في الصيف، ناقشنا إمكانية ضم كايسيدو ولكن كنا بحاجة إلى لاعبين جاهزين ولم نمتلك رفاهية التعاقد مع الكثير من اللاعبين الذين بالإمكان أن يشكلوا عائق على الفريق".

وواصل "كنا نريد التعاقد مع جود بيلينجهام بشدة لأنه لاعب مثالي لمانشستر يونايتد ولكنه اختار دورتموند وأنا أحترم اختياره ولكن أيضا لذلك أنا أحترم وان بيساكا ودانيل جيمس وجادون سانشو لأنهم لاعبين صغار اختاروا الانضمام لفريق لم يكن يشبه بنسبة 100% الفريق عندما انضممت أنا".

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