عضو الاتحاد السكندري لـ في الجول: الأهلي رفض التخلي عن طاهر.. وهذه حقيقة عرضو مابولولو

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 21:03

كتب : هاني العوضي

محمد سلامة عضو الاتحاد السكندري

كشف محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري وعضو لجنة الكرة آخر استعدادات فريقه للموسم الجديد.

ويفتتح الاتحاد مشواره في موسم 2023-2024 للدوري المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل.

وقال سلامة لـ " FilGoal.com ": "استعدينا للدوري بشكل جيد ونجحنا في تلبية معظم طلبات الجهاز الفني بقيادة طارق العشري".

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وأضاف "اطارق العشري كان له فكر بالمزج بين لاعبي الدرجة الثانية والأجانب بالغضافة لقوام الفريق الأساسي".

وتابع "الفريق قام بعمل فترة إعداد قوية جدا والجهاز الفني توصل للتشكيلة التي يريدها وتم توفير جميع طلباته من اللاعبين".

وكشف "طارق العشري مدرب الفريق طلب التعاقد مع طاهر محمد طاهر لكن الأهلي رفض التخلي عن اللاعب"

وأوضح "تعاقدنا مع محمود شبانة بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة كما يتصور البعض. المنع من القيد حرمنا من التعاقد مع لاعبين آخرين في صفوف الزمالك"

وشدد "مابولولو تلقى عرضا مغريا من أهلي طرابلس الليبي مقابل 60 مليون جنيه يتم تسديدها على أجزاء. كنا تلقينا عرضا من نادي أحد السعودي لاستعارته مقابل مليون دولار + اللاعب الجزائري كريم العريبي ولكن قررنا في النهاية الاحتفاظ بخدماته بناء على رغبة الجهاز الفني".

وواصل "إبراهيم حسن لاعب مميز ورحيله لم يكن في الحسبان ولكن رؤية الجهاز الفني بأن اللاعب غير مناسب لطريقته جعلتنا نوافق على انتقاله إلى البنك الأهلي مقابل 3 ملايين جنيه إضافة إلى توفير راتبه البالغ 8 ملايين جنيه".

كرة السلة

وعن الاستعانة بالمدرب أحمد عمر أوضح " تجربة أحمد عمر هى نفس تجربة الاستعانة بطارق العشري. الجميع كان يطالب بوجوده خاصة إنه ابن النادي ونتمنى تطبيق فكره".

وأضاف "نستعد للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة، وهى بطولة كبرى والأندية قامت بتدعيم صفوفها بصفقات قوية للغاية".

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