مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) المصري.. جوووول رضا سليم بتسديدة أرضية
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 18:48
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام المصري ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري على استاد برج العرب.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق44 جووووول رضا سليم بتسديدة أرضية قوية داخل مرمى محمود جاد
ق43 جملة من معلول لتاو يسددها ضعيفة وتصل لمحمد هاني ولكن بعيدة عن المرمى
ق30 نصف ساعة بدون أهداف وتسديدة من معلول بعيدة عن المرمى
ق18 تسديدة من إمام عاشور أعلى العارضة
ق11 بطاقة صفراء على أمادو جولدي باه لاعب المصري
ق9 عرضية من علي معلول ترتطم في رأس حسين السيد لتصل إلى محمود جاد
ق5 بدون خطورة في الخمس دقائق الأولى
انطلاق المباراة
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