انتهت الدوري المصري - الأهلي (4)-(0) المصري.. نهاية المباراة

يلعب الأهلي أمام المصري ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري على استاد برج العرب.

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نهاية المباراة

ق89 جووووووول كريم فؤاد

ق82 ودفع مارسيل كولر بخمس تبديلات مرة واحدة بنزول طاهر محمد ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وكريم فؤاد وخروج كل من إمام عاشور وبيرسي تاو وموديست ورضا سليم وكوكا.

ق74 جوووووول تاو مجددا

ق69 جووووووول تاو

ق56 موديست يهدر هدفا محققا

ق52 طرد باهر المحمدي بعد بطاقة صفراء ثانية

نزول عمرو موسى بدلا من أمادو جولدي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 جووووول رضا سليم بتسديدة أرضية قوية داخل مرمى محمود جاد

ق43 جملة من معلول لتاو يسددها ضعيفة وتصل لمحمد هاني ولكن بعيدة عن المرمى

ق30 نصف ساعة بدون أهداف وتسديدة من معلول بعيدة عن المرمى

ق18 تسديدة من إمام عاشور أعلى العارضة

ق11 بطاقة صفراء على أمادو جولدي باه لاعب المصري

ق9 عرضية من علي معلول ترتطم في رأس حسين السيد لتصل إلى محمود جاد

ق5 بدون خطورة في الخمس دقائق الأولى

انطلاق المباراة