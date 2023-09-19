مباشر الدوري المصري - زد (0)-(1) الإسماعيلي.. تبديل أول اضطراري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة زد ضد الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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ق32. تبديل أول اضطراري للإسماعيلي بخروج محمد عمار ودخول محمد نصر.

ق24. جوووول أول لزد عن طريق مصطفى سعد بعد خطأ من أحمد عادل عبد المنعم.

ق15. وابل من الهجمات لأصحاب الأرض.

ق1. أحمد عادل عبد المنعم يتصدى لكرة الهدف الاول بتسديدة صاروخية من مصطفى عبد الرؤوف زيكو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل