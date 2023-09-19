بالفيديو - عواد يعلق عبر في الجول على تصريحات أوسوريو عن اختيار صبحي كحارس أول للزمالك

شدد محمد عواد حارس الزمالك على أنه قد شعر بالغضب من تصريحات خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق السابقة حول كون محمد صبحي هو الحارس رقم 1 في الفريق.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وقال عواد لـ FilGoal.com: "تصريح أوسوريو بأن محمد صبحي هو الحارس رقم 1؟ لا أحب الحديث عن المدربين، هذه وجهة نظره ولكن بالتأكيد شعرت بالغضب بسبب ذلك التصريح وكنت أعرف أن حديثه له أبعاد أخرى لأنني لم أكن قد حصلت على فرصة كاملة معه ليشكل حكم كامل حول الحارس رقم 1".

وتابع "أنا مصمم على الاستمرار في الزمالك وأحب العلاقة مع جماهيره وأشكر الله على حبهم لأن هذا الأمر ليس سهلا ولكن فقط لم أكن أحب أن يتحدث عني بتلك الطريقة لأنني لاعب نعه بالفريق وفي النهاية أنا لاعب محترف وهو مدرب محترف".

وأضاف "محمد عبد المنصف تحدث معي وأخبرني إن أوسوريو يحب الحارس الذي يلعب بقدمه بشكل جيد لذلك حاولت العمل على ذلك الأمر وتطويره خلال التدريبات والمشاركة ولكنني لم أدخل معه في نقاش حول تصريحات أوسوريو".

وكشف عواد لـ FilGoal.com سبب ابتعاده عن مواجهة أرتا سولار

ويفتتح الزمالك مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة بيراميدز مساء الخميس المقبل.

وانتقل محمد عواد إلى الزمالك من الإسماعيلي في صيف 2019.

وكانت آخر مواجهة خاضها عواد مع الزمالك في مايو الماضي بدور الـ32 من كأس مصر أمام بروكسي.

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