بسبب الأهلي.. بيراميدز يعلن غياب محمد الشيبي وأحمد توفيق عن مباراة الزمالك

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 19:25

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز غياب ثنائي الفريق محمد الشيبي وأحمد توفيق عن مباراة الزمالك في الدوري.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى من الدوري المصري على ملعب الدفاع الجوي.

ويغيب الشيبي عن اللقاء بعدما حصل على الإنذار الثالث في آخر مباراة في دوري الموسم الماضي أمام الأهلي.

أخبار متعلقة:
انطلاق موقع رابطة الأندية المصرية مصدر بـ اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف أحمد عيد ومنصور من المشاركة أمام الأهلي أكثر من 8 ملايين دولار.. كاف يبلغ الأهلي بجوائز بطولة الدوري الإفريقي

كذلك تعرض أحمد توفيق للطرد في المباراة نفسها وبالتالي يغيب عن مباراتي الزمالك والبنك الأهلي في أول جولتين.

وكان بيراميدز تعادل خارج ملعبه أمام الجيش الرواندي سلبيا في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

بينما خسر الزمالك أمام أرتا سولار 7 الجيبوتي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك بيراميدز محمد الشيبي
نرشح لكم
خبر في الجول - مع نهاية العقوبة.. موقف محمد هلال من العودة مع البنك الأهلي مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: جلسة بين مروان حمدي والمصري لتحديد موقفه من العروض مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: لا نية لبيع عبد الرحمن مجدي في يناير فيتورا بيريرا: القمة لن تدار بحكام أجانب.. وحقيقة تدخلي لحل أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة خبر في الجول - عودة إيشو لتدريبات الزمالك.. وموقفه النهائي من البقاء أو الرحيل الزمالك يوقع عقدا رسميا مع معتمد جمال لتدريب الفريق مؤقتا مصدر من بيراميدز لـ في الجول: اعتراض الأهلي على اللجوء للقضاء المدني؟ فعل ذلك من قبل طلب من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب قضية الشيبي والشحات
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - 5 أرقام من تعادل الأهلي السلبي مع شباب بلوزداد 6 ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف موعد إبلاغ الزمالك لـ فتوح وصبحي والزناري بالعودة للتدريبات الجماعية 7 ساعة | الكرة المصرية
يوفنتوس يواصل إسقاط الكبار ويزيد أوجاع نابولي برأسية جاتي 7 ساعة | الكرة الأوروبية
المتحدث باسم بلوزداد: سنتأهل مع الأهلي إلى ربع نهائي دوري الأبطال 7 ساعة | الكرة الإفريقية
منافس الأهلي المحتمل - اتحاد جدة يعلن غياب لويز فيليبي عن كأس العالم للأندية 8 ساعة | سعودي في الجول
أولمبياد باريس 2024- مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروسيا تحت العلم الأولمبي بشروط صارمة 8 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - المجموعة اشتعلت.. النجم الساحلي يخطف فوزا قاتلا أمام الهلال 8 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب شباب بلوزداد: أرضية الملعب سيئة للغاية.. ونقطة أمام الأهلي جيدة في مصر 8 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر 4 جوائز كاف - صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا