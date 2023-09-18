بسبب الأهلي.. بيراميدز يعلن غياب محمد الشيبي وأحمد توفيق عن مباراة الزمالك
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 19:25
كتب : FilGoal
أعلن نادي بيراميدز غياب ثنائي الفريق محمد الشيبي وأحمد توفيق عن مباراة الزمالك في الدوري.
محمد الشيبي
النادي : بيراميدز
ويلعب الزمالك ضد بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى من الدوري المصري على ملعب الدفاع الجوي.
ويغيب الشيبي عن اللقاء بعدما حصل على الإنذار الثالث في آخر مباراة في دوري الموسم الماضي أمام الأهلي.
كذلك تعرض أحمد توفيق للطرد في المباراة نفسها وبالتالي يغيب عن مباراتي الزمالك والبنك الأهلي في أول جولتين.
وكان بيراميدز تعادل خارج ملعبه أمام الجيش الرواندي سلبيا في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
بينما خسر الزمالك أمام أرتا سولار 7 الجيبوتي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
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