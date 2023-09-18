مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (2)-(0) البنك الأهلي.. جووووول عبد الرحمن شيكا

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مباراة المصري للإصابة

مصدر من بيراميدز لـ في الجول: رمضان صبحي جاهز لمواجهة الزمالك

بسبب الأهلي.. بيراميدز يعلن غياب محمد الشيبي وأحمد توفيق عن مباراة الزمالك

مصدر بـ اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف أحمد عيد ومنصور من المشاركة أمام الأهلي