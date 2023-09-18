مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (2)-(0) البنك الأهلي.. جووووول عبد الرحمن شيكا
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 18:31
كتب : FilGoal
تنطلق منافسات الدوري المصري بمواجهة بين طلائع الجيش والبنك الأهلي.
ويستضيف استاد جهاز الرياضة العسكري المباراة الافتتاحية للمسابقة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق87 جوووووول عبد الرحمن شيكا يسجل الثاني لطلائع الجيش
ق63 جوووووول يسري وحيد يفتتح التسجيل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43 أبو جبل يتألق أمام تسديدة موسى دياوارا
ق15 لا يزال التعادل سلبيا
انطلاق المباراة
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