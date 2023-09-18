مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) البنك الأهلي.. ربع ساعة سلبية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

طلائع الجيش ضد البنك الأهلي

تنطلق منافسات الدوري المصري بمواجهة بين طلائع الجيش والبنك الأهلي.

ويستضيف استاد جهاز الرياضة العسكري المباراة الافتتاحية للمسابقة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق15 لا يزال التعادل سلبيا

انطلاق المباراة

الدوري المصري البنك الأهلي طلائع الجيش
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