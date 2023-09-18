مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) البنك الأهلي.. ربع ساعة سلبية
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 18:31
كتب : FilGoal
تنطلق منافسات الدوري المصري بمواجهة بين طلائع الجيش والبنك الأهلي.
ويستضيف استاد جهاز الرياضة العسكري المباراة الافتتاحية للمسابقة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق15 لا يزال التعادل سلبيا
انطلاق المباراة
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