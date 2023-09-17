تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام أساسي.. وخوسيلو يقود الهجوم ضد سوسيداد

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 20:12

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد

يقود جود بيلينجهام تشكيل فريقه ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

ويلعب ريال مدريد ضد سوسيداد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

ودفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالوافد الجديد خوسيلو في مركز قلب الهجوم.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: كيبا

الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجير – دافيد ألابا – فيران جارسيا

الوسط: توني كروس – أورلين تشواميني – فيدي فالفيردي

الهجوم: رودريجو – جود بيلينجهام – خوسيلو

ويجلس على مقاعد البدلاء لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز وإدواوارد كامافينجا وداني سيبايوس وبراهيم دياز ولونين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، ويأتي ريال سوسيداد في المركز الـ11 برصيد 6 نقاط.

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