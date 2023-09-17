تشكيل أرسنال - رايا يحرس المرمى أمام إيفرتون.. وهافرتز على الدكة

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 17:36

كتب : FilGoal

دافيد رايا

دافيد رايا

يحرس دافيد رايا مرمى فريقه أرسنال في مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

ويلعب أرسنال ضد إيفرتون في الجولة 5 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب جوديسون بارك.

ويشارك الحارس الإسباني رايا لأول مرة مع أرسنال بعد انضمامه للفريق قادما من برينتفورد.

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وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بين وايت – جابريال – ويليام ساليبا – أولكساندر زينتشينكو

الوسط: ديكلان رايس – فابيو فييرا – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – إيدي نكيتياه – جابريال مارتينيلي

ويجلس الألماني كاي هافرتز على مقاعد بدلاء أرسنال، بينما يستمر غياب الدولي المصري محمد النني.

ويحتل أرسنال المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، ويأتي إيفرتون في المركز الـ18 برصيد نقطة واحدة.

أرسنال الدوري الإنجليزي
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