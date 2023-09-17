انتهت أبطال إفريقيا - الجيش الرواندي (0)-(0) بيراميدز.. تعادل خارج الأرض
الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 16:01
كتب : FilGoal
يحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
لمتابعة مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي دقيقة بدقيقة من هنا
---------------
نهاية المباراة بالتعادل السلبي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق34 مشاركة بلاتي توريه بدلا من أحمد توفيق
ق17 تسديدة قوية من لاعب الجيش الرواندي تصطدم بقدم الشناوي ويشتتها الدفاع من على خط المرمى
ق15 التعادل السلبي مستمر
ق2 انقطاع البث
ق1 علي جبر كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه ولكن رأسيته أعلى العارضة
انطلاق المباراة
نرشح لكم
على نفس ملعب الزمالك.. مودرن فيوتشر يخسر في ذهاب الكونفدرالية ضد سينجيدا أول مباراة بدوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتعادل مع الجيش الرواندي اجتماع ثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 انتهت الكونفدرالية - سينجيدا (1) (0) مودرن فيوتشر لاشين وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز الأول في دوري الأبطال أمام الجيش الرواندي الكونفدرالية - تحديد موعد الإياب بين مودرن فيوتشر وسينجيدا وطاقم التحكيم تحديد موعد الإياب بين بيراميدز والجيش الرواندي وطاقم التحكيم أسامة جلال: الموسم الحالي سيكون نقطة انطلاق لتحقيق بيراميدز أكثر من بطولة