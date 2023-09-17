انتهت أبطال إفريقيا - الجيش الرواندي (0)-(0) بيراميدز.. تعادل خارج الأرض

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 16:01

كتب : FilGoal

بيراميدز

يحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34 مشاركة بلاتي توريه بدلا من أحمد توفيق

ق17 تسديدة قوية من لاعب الجيش الرواندي تصطدم بقدم الشناوي ويشتتها الدفاع من على خط المرمى

ق15 التعادل السلبي مستمر

ق2 انقطاع البث

ق1 علي جبر كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه ولكن رأسيته أعلى العارضة

انطلاق المباراة

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز الجيش الرواندي
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