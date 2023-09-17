مباشر الكونفدرالية - سينجيدا ضد مودرن فيوتشر.. بداية المشوار القاري

لاشين وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز الأول في دوري الأبطال أمام الجيش الرواندي

منافس الأهلي – سيمبا يعود من زامبيا بتعادل قاتل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا

إنذار خطر للأبيض.. ماذا يفعل الزمالك عند خسارته في ذهاب الدور التمهيدي من البطولات الإفريقية