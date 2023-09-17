مباشر الكونفدرالية - سينجيدا ضد مودرن فيوتشر.. بداية المشوار القاري
الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 15:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سينجيدا التنزاني ومودرن فيوتشر في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.
--
بداية اللقاء بعد قليل وتذاع على أون تايم سبورتس 2.
نرشح لكم
اجتماع ثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 لاشين وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز الأول في دوري الأبطال أمام الجيش الرواندي الكونفدرالية - تحديد موعد الإياب بين مودرن فيوتشر وسينجيدا وطاقم التحكيم تحديد موعد الإياب بين بيراميدز والجيش الرواندي وطاقم التحكيم أسامة جلال: الموسم الحالي سيكون نقطة انطلاق لتحقيق بيراميدز أكثر من بطولة مواعيد مباريات الأحد 17 سبتمبر 2023.. الدوري الإنجليزي وريال مدريد وإفريقيا منافس الأهلي – سيمبا يعود من زامبيا بتعادل قاتل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا إنذار خطر للأبيض.. ماذا يفعل الزمالك عند خسارته في ذهاب الدور التمهيدي من البطولات الإفريقية