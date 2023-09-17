مباشر الكونفدرالية - سينجيدا ضد مودرن فيوتشر.. بداية المشوار القاري

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 15:41

كتب : FilGoal

ريكاردو فورمسينيو مدرب فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سينجيدا التنزاني ومودرن فيوتشر في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء بعد قليل وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

مودرن فيوتشر الكونفدرالية
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