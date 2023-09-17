لاشين وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز الأول في دوري الأبطال أمام الجيش الرواندي

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 15:04

كتب : FilGoal

وليد الكرتي - محمد الشيبي - بيراميدز

يقود الثنائي مهند لاشين وفيستون مايلي تشكيل بيراميدز الأول في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد.

ويلعب الثنائي فقط بين صفقات بيراميدز الجديدة لتدعيم الصفوف.

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وجاء تشكيل بيراميدز أمام الجيش الرواندي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ

الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

المهاجم: فيستون ماييلي

دكة البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - بلاتي توريه - سيف جعفر - أحمد فتحي - دودو الجباس - فخري لاكاي - أوجو صامويل.

فيما غاب الثنائي عبد الله السعيد ورمضان صبحي عن قائمة الفريق.

ويسعى بيراميدز لتحقيق لقبه الأول هذا الموسم، ويستهل مشوار الموسم الحالي بمواجهة الجيش الرواندي في مشاركته الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى بعد أربع مشاركات متتالية في الكونفدرالية.

وحقق بيراميدز وصافة الكونفدرالية في موسم 2019 - 2020.

وودع بيراميدز النسخة الأخيرة من الكونفدرالية من الدور ربع النهائي.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز الجيش الرواندي
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