مباشر فيديو - برشلونة (3)-(0) ريال بيتيس.. رائعة في المرمى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني.

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ق 62 جووووول الثالث فيران توريس يسجل من ركلة حرة مباشرة

ق 58 جواو فيليكس يسجل ولكن الراية توقف الاحتفال بداعي التسلل

استراحة

ق 32 جوووووول ليفاندوفسكي يسجل الثاني بصناعة كريستنسن بعد أن سمح فيليكس للكرة بالمرور بين قدميه صوب البولندي

ق 24 جووووووووول جواو فيليكس يسجل الأول بعد تمريرة من أوريول روميو

بداية المباراة