كلوب: نجاحنا في العودة بالنتيجة جيد ولكن لا يمكننا الاعتماد عليه

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 19:34

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول عدم رضاه عن الشوط الأول لفريقه أمام ولفرهامبتون، بعد التأخر بهدف قبل الفوز بنتيجة 3-1 في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحاته لـ بي بي سي سبورت عقب المباراة: "يجب أن نلعب أفضل مما فعلنا في الشوط الأول. قدمنا ردة فعل جيدة في الشوط الثاني".

وأضاف "في الشوط الأول واجهنا بعض المشاكل البدنية، وحاولنا التعرف على من يملك اللياقة بعد التوقف الدولي. الخبر الجيد أن الشوط انتهى ولم يكن يمكننا اللعب بشكل أسوأ".

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وأوضح "في الشوط الثاني سيطرنا على المباراة تماما وكنا نستحق الفوز في النهاية وهذا واضح. سجلنا هدف التعادل وواصلنا السيطرة والمحاولة لأجل الفوز".

وتابع "عودتنا في النتيجة بشكل متكرر دائما تساعدنا ولكن لا يمكننا الاعتماد عليها. يجب أن نلعب بشكل أفضل في الشوط الأول وأن نتحلى بالمزيد من الاستقرار".

واختتم "اللاعبون لم يستسلموا، وحين تفوز بمبارياتك الأقل جودة يمكنك أن تحظى بموسم جيد".

تلك النتيجة رفعت رصيد ليفربول إلى 13 نقطة ليتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي سيواجه وست هام في وقت لاحق.

أما ولفرهامبتون فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الـ15.

ليفربول الدوري الإنجليزي يورجن كلوب
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