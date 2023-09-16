مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (1) (2) إنتر.. جوووول تقليص الفارق
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 18:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الدربي بين ميلان وإنتر في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.
ويبدأ اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.
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ق 57: جووووول أووووول.. رافائيل لياو يسجل هدف تقليص
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: جوووول الثاااااني.. تسديدة صاروخية من تورام
ق 31: ثيو هيرنانديز يتوغل ويسدد كرة تمر بجوار القائم
ق 5: جووووول أووووول.. ميختاريان يسجل الهدف الأول بعدما حول تسديدة فيديريكو ديماركو.
بداية اللقاء
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