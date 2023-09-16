مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(3) سيتي.. جوووول هالاند والثالث

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 16:50

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - وست هام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي وست هام ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب لندن في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

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ق 86: جووووول هالاند والثالث

ق 76: جووووول بيرناردو والثاني

ق 61: إيدرسون يتألق أمام زوما

ق 52: الثاني يضيع بعد تسديدة من ألفاريز في القائم من ركلة حرة مباشرة

ق 46: جوووووووول دوكو والتعادل

ق 43: ماذا أهدرت يا هالاند.. عرضية من دوكو ومتابعة من هالاند يبعدها الدفاع من على الخط

ق 36: جووووول وارد براوس والأول

بداية المباراة

مانشستر سيتي وست هام الدوري الإنجليزي
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