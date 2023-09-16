مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) مانشستر سيتي.. هالاند يهدر
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 16:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي وست هام ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب لندن في خامس جولات الدوري الإنجليزي.
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بداية المباراة
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