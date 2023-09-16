انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(3) سيتي.. السماوي يواصل الانتصارات
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 16:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي وست هام ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب لندن في خامس جولات الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثية
ق 86: جووووول هالاند والثالث
ق 76: جووووول بيرناردو والثاني
ق 61: إيدرسون يتألق أمام زوما
ق 52: الثاني يضيع بعد تسديدة من ألفاريز في القائم من ركلة حرة مباشرة
ق 46: جوووووووول دوكو والتعادل
ق 43: ماذا أهدرت يا هالاند.. عرضية من دوكو ومتابعة من هالاند يبعدها الدفاع من على الخط
ق 36: جووووول وارد براوس والأول
بداية المباراة
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