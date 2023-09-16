مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1) - (3) برايتون.. جوووول حنبعل يقلص الفارق

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 16:49

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبرايتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

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انطلاق المباراة.

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ق 73: جووول تقليص الفارق بتسديدة قوية من حنبعل المجبري

ق 71: جووول بتسديدة رائعة من جواو بيدرو تسكن الشباك.

ق 53: جوووول الثاااااني. باسكال جروس يضيف الهدف الثاني لبرايتون

ق 52: راشفورد يسدد كرة في الشباك الخارجية لمرمى برايتون بعد توغل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي خروج الكرة قبل عرضية راشفورد

ق 41: جوووووووووول.. عرضية من راشفورد وهويلوند يسجل

ق 33: القائم يمنع تصويبة صاروخية من راشفورد

ق 20: عرضية وداني ويلباك يسجل الهدف الأول لبرايتون

مانشستر يونايتد برايتون الدوري الإنجليزي
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