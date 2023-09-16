مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) برايتون.. انطلاق المباراة

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 16:49

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبرايتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

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انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد برايتون الدوري الإنجليزي
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