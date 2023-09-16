انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1) - (3) برايتون.. خسارة الشياطين
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 16:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبرايتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في خامس جولات الدوري الإنجليزي.
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انطلاق المباراة.
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انتهت
ق 73: جووول تقليص الفارق بتسديدة قوية من حنبعل المجبري
ق 71: جووول بتسديدة رائعة من جواو بيدرو تسكن الشباك.
ق 53: جوووول الثاااااني. باسكال جروس يضيف الهدف الثاني لبرايتون
ق 52: راشفورد يسدد كرة في الشباك الخارجية لمرمى برايتون بعد توغل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي خروج الكرة قبل عرضية راشفورد
ق 41: جوووووووووول.. عرضية من راشفورد وهويلوند يسجل
ق 33: القائم يمنع تصويبة صاروخية من راشفورد
ق 20: عرضية وداني ويلباك يسجل الهدف الأول لبرايتون
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