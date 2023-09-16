تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد هاتريك صناعة ضد ولفرهامبتون

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 16:04

كتب : رامي جمال

محمد صلاح

لا هذا ليس بالخبر الجديد، هو فقط عن أرقام تاريخية جديدة كسرها محمد صلاح قائد منتخب مصر مع ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويواجه ليفربول منافسه ولفرهامبتون في ملعب مولينيكس اليوم السبت في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول يتأخر في النتيجة بهدف دون رد قبل أن يصنع صلاح هدف التعادل الذي سجله كودي جاكبو.

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ذلك الهدف كتب رقمين تاريخيين للملك المصري.

الرقم الأول

أصبحت هذه الصناعة رقم 62 لصلاح في تاريخه في الدوري الإنجليزي.

وتجاوز صلاح رقم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق وأهلي جدة الحالي صاحب الـ61 صناعة للأهداف ليصبح أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وبعد دقائق صنع صلاح هدفا ثانيا لليفربول سجله أندرو روبرتسون ليرفع حصيلته من صناعة الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى 63.

ومرة أخرى وبعد دقائق صنع هدفا ثالثا ليرفع حصيلته إلى 64 صناعة تهديفية في الدوري الإنجليزي.

الرقم الثاني

في تاريخ ليفربول لا يوجد من ساهم في تسجيل 200 هدف أو أكثر سوى لاعبين فقط هما ستيفن جيرارد ومحمد صلاح.

صلاح يملك حتى وقت كتابة تلك السطور وباحتساب صناعته لثلاثة لأهداف ضد ولفرهامبتون 206 مساهمة تهديفية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي وذلك باحتساب صناعة اليوم ضد ولفرهامبتون.

أما جيرارد فيملك 233 مساهمة تهديفية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

صلاح ليفربول محرز ولفرهامبتون
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