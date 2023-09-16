مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0) - (0) أرتا سولار.. ماذا أهدرت يا أوباما

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي أمام أرتا سولار

يحل الزمالك ضيفا على أرتا سولار في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

ويتواجد يوسف إبراهيم "أوباما" في تشكيل الزمالك للمرة الأولى منذ عودته من الإعارة لنادي الحزم السعودي.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وأرتا سولار ضمن دور الـ32 من الكونفدرالية.

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