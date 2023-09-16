انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0) - (2) أرتا سولار

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي أمام أرتا سولار

يحل الزمالك ضيفا على أرتا سولار في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

ويتواجد يوسف إبراهيم "أوباما" في تشكيل الزمالك للمرة الأولى منذ عودته من الإعارة لنادي الحزم السعودي.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وأرتا سولار ضمن دور الـ32 من الكونفدرالية.

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نهاية المباراة

ق85. تسديدة قوية من إبراهيما نداي بعد مرور من المدافع ولكن الكرة بجوار المرمى.

ق81. مشاركة سالمون كالو بدلا من يعقوبا.

ق80. تبديل أخير للزمالك بخروج مصطفى شلبي ودخول ناصر منسي.

ق79. انطلاقة من مصطفى شلبي ولكن الحارس يتألق ويمنع التعادل.

ق67. دخول محمد أشرف روقا وسيد وسيد عبد الله بدلا من شيكابالا ووسيف الجزيري.

ق59. جول ثان لأرتا سولار بوالي بعد عرضية حاول حسام عبد المجيد إبعادها ولكن مهدها أمام بوالي ليضع الكرة في الشباك.

ق54. دونجا يهدر التعادل.

ق50. هدف لم نراه وسط العطل الفني لأرتا سولار.

بداية الشوط الثاني

بداية المباراة

شاهد مباراة الزمالك مباشرة من هنا

الزمالك أرتا سولار 7 الكونفدرالية
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