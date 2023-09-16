مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0) - (0) أرتا سولار.. بداية الشوط الثاني

يحل الزمالك ضيفا على أرتا سولار في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

ويتواجد يوسف إبراهيم "أوباما" في تشكيل الزمالك للمرة الأولى منذ عودته من الإعارة لنادي الحزم السعودي.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وأرتا سولار ضمن دور الـ32 من الكونفدرالية.

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