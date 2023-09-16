مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0) - (0) أرتا سولار.. بداية الشوط الثاني
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 15:49
كتب : FilGoal
يحل الزمالك ضيفا على أرتا سولار في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.
ويتواجد يوسف إبراهيم "أوباما" في تشكيل الزمالك للمرة الأولى منذ عودته من الإعارة لنادي الحزم السعودي.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وأرتا سولار ضمن دور الـ32 من الكونفدرالية.
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