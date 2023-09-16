تشكيل أرتا سولار – خماسي وسط ومهاجم وحيد ضد الزمالك

مشاكل في التمريرات ودقة 0%.. 4 ملامح من خسارة الأهلي لـ السوبر الإفريقي

مؤتمر كولر: لا أحد يضمن لي إذا أجريت تغييرا مبكرا سأفوز.. وسيكون لدي تدخل عنيف مع اللاعبين