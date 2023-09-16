تشكيل أرتا سولار – خماسي وسط ومهاجم وحيد ضد الزمالك
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 15:31
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن بوزيان بنعربي المدير الفني الجزائري لأرتا سولار الجيبوتي تشكيل فريقه لملاقاة الزمالك مساء اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: جيان أمونومي
في الدفاع: جيليس نيجوسان- رافائيل ديارا- يابي إسمان- فهمي موسى
في الوسط الدفاعي: آلين تراوري- ألفونسي أحمد
في الوسط الهجومي: موسى كوليبالي- وارساما حسن- جابرييل دادزي
في الهجوم: يعوقبا سونجني
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