انتهت الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (1) - (3) ليفربول.. هذه ليلة صلاح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ولفرهامبتون وليفربول التي تقام في ملعب مولينيكس في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

ق90+4: استبدال صلاح ومشاركة

ق90+1: جوووووووووووول ثااااالث لليفربول عن طريق هارفي إيليوت بعد صناعة ثالثة من صلاح.

ق85: جوووووووووووووول ثااااان قاااتل لليفربول عن طريق روبرتسون بعد صناعة ثانية من صلاح.

ق80: مازال التعادل الإيجابي مستمرا بين الفريقين.

ق55: جوووووووووول صلاح يصنع هدف تعادل ليفربول الذي سجله جاكبو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ولفرهامبتون بهدف دون رد.

ق45+2: دفاع ولفرهامبتون يحرم صلاح من هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق25: مازال ولفرهامبتون متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق7: جووووووووول أووووووول هوانج هي تشان يفتتح أهداف المباراة ويضع ولفرهامبتون في المقدمة.

انطلاق المباراة.