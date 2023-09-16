مباشر الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (1) - (1) ليفربول.. جوووول صلاح يصنع لجاكبو

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 14:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ولفرهامبتون ضد ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ولفرهامبتون وليفربول التي تقام في ملعب مولينيكس في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

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ق55: جوووووووووول صلاح يصنع هدف تعادل ليفربول الذي سجله جاكبو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ولفرهامبتون بهدف دون رد.

ق45+2: دفاع ولفرهامبتون يحرم صلاح من هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق25: مازال ولفرهامبتون متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق7: جووووووووول أووووووول هوانج هي تشان يفتتح أهداف المباراة ويضع ولفرهامبتون في المقدمة.

انطلاق المباراة.

ليفربول ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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