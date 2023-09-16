مباشر الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (1) - (1) ليفربول.. جوووول صلاح يصنع لجاكبو
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 14:13
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ولفرهامبتون وليفربول التي تقام في ملعب مولينيكس في خامس جولات الدوري الإنجليزي.
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ق55: جوووووووووول صلاح يصنع هدف تعادل ليفربول الذي سجله جاكبو.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم ولفرهامبتون بهدف دون رد.
ق45+2: دفاع ولفرهامبتون يحرم صلاح من هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق25: مازال ولفرهامبتون متقدما في النتيجة بهدف دون رد.
ق7: جووووووووول أووووووول هوانج هي تشان يفتتح أهداف المباراة ويضع ولفرهامبتون في المقدمة.
انطلاق المباراة.
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