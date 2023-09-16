مواعيد مباريات السبت 16 سبتمبر - الزمالك في إفريقيا وليفربول وبرشلونة.. وديربي الغضب

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 11:01

كتب : FilGoal

زيزو يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد النصر

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية وكذلك على المستوى القاري.

ويفتتح الزمالك مبارياته في كأس الكونفدرالية الإفريقية بمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي.

في المقابل يخوض ليفربول بقيادة محمد صلاح مواجهة مرتقبة أمام ولفرهامبتون بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 16 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

الكونفدرالية

الزمالك × أرتا سولا.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس

الدوري الإنجليزي

ليفربول × أستون فيلا.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها خالد الحدي.

مانشستر يونايتد × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

مانشستر سيتي × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

فالنسيا× أتليتكو مدريد.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

برشلونة × ريال بيتيس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

لاتسيو × يوفنتوس.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

إنتر × ميلان.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

نابولي × جنوى.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.

الدوري الألماني

بوخوم × آينتراخت فرانكفورت (بقيادة عمر مرموش) .. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

فرايبورج × دورتموند.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري السعودي

الأهلي × التعاون.. 9:00 مساء - SSC سبورت 5.

الرائد × النصر.. 6:00 مساء - SSC إكسترا 1.

الزمالك أرتا سولار
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